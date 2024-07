Ambiente, Melicucco, i cittadini più virtuosi nella sostenibilità riceveranno un premio

IL MONDO CAMBIA CON IL TUO IMPEGNO. AVVISO PUBBLICO.

Il Comune di Melicucco è lieto di annunciare un’iniziativa speciale per premiare i cittadini che contribuiscono alla sostenibilità ambientale. EcoReversa offre un voucher soggiorno vacanza come ringraziamento per il vostro impegno e la vostra partecipazione nell’utilizzo dell’ecocompattatore situato in Via Teresa Napoli Romano.

Il vostro contributo è fondamentale per promuovere la sostenibilita e migliorare la qualità dell’ambiente nella nostra comunità.

Il vincitore del voucher soggiorno vacanza sarà estratto a sorte tra tutti i partecipanti che soddisfano i requisiti di ammissione.

• E’ obbligatorio avere almeno 50 Eco-Punti per poter partecipare.

• Compila il modulo presso l’Ufficio Segreteria del Comune entro il

31/08/2024.

• Presenta una fotocopia degli scontrini o uno screenshot tramite l’app “ReversApp” che mostri i tuoi Eco-Punti.

Invitiamo tutti i cittadini di Melicucco a partecipare a questa iniziativa!

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Segreteria del Comune dalle ore 09:00 alle 12:00