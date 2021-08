Si è da poco conclusa la visita istituzionale presso il Santuario San Francesco di Paola della candidata alla presidenza della regione Calabria, dottoressa Amalia Bruni, ricercatrice di fama internazionale.

Ad accogliere la candidata in pectore della coalizione di centrosinistra il segretario questore dell’assemblea regionale, On. Graziano Di Natale, unitamente alla comunità dell’ordine dei Padri Minimi di San Francesco rappresentata da Padre Gaetano. La direttrice del centro di neurogenetica di Lamezia Terme con l’incontro tenutosi in data odierna ha manifestato tutta la propria attenzione nei confronti del litorale tirrenico, della Città di Paola, e della comunità religiosa. La centralità dei territori, un filo diretto con il santuario di San Francesco, infatti, saranno al centro del programma politico-istituzionale che la dottoressa Bruni, insieme a tutta la coalizione, porterà avanti per tutto l’arco della campagna elettorale.