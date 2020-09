Di Angela Strano

Alto riconoscimento per la cucina calabrese, il ristorante “Le vie del Gusto” di Reggio Calabria è stato infatti insignito del premio “Trip Advisor travellers’ choise Award”, che viene assegnato solo al 10% per cento delle attività presenti sul portale. Grande soddisfazione per la ristoratrice nonché chef del locale, Grazia Battsita che porta avanti questa attività da diversi anni ormai, insieme al marito Giovanni Palumbo, entrambi orginari di Delianuova, centro aspromontano. “E’ stato un anno intenso e difficile”, ha detto Grazia Barista, “con tante sfide e questo premio, che si aggiunge a ben cinque certificati di eccellenza degli anni precedenti, incorona il lavoro che abbiamo fatto”. Il ristorante “Le vie del gusto” utilizza materie prime di qualità che meno vengono lavorate e meglio è, rispettando la stagionalità dei prodotti e la tipicità calabrese, come ha affermato in una recente intervista radiofonica la Chef. Grazia ha voluto ringraziare “tutti coloro che abbiamo ospitato, che hanno riposto in noi la fiducia e ci hanno incoraggiato. Questo premio è un merito e una responsabilità; proseguiamo con la consapevolezza dell’aspettativa che genera e certi che l’eccellenza è prima di tutto un’abitudine costruita e praticata”.