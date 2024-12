Alta Velocità: Il comitato InMovimento accoglie con interesse la presa di posizione del sindaco di Gioia Tauro e dell’Amministrazione Comunale

DI CLEMENTE CORVO

– Il Comitato InMovimento, con il suo portavoce Renato Bellofiore, accoglie con interesse il recente comunicato del sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella, e dell’amministrazione comunale, che ribadisce il sostegno pieno e convinto alla battaglia per ottenere le fermate dei treni ad alta velocità presso la stazione ferroviaria di Gioia Tauro.

“Si tratta di un passo avanti importante e fondamentale per dare forza a una battaglia che non riguarda solo Gioia Tauro, ma l’intero territorio della Piana di Gioia Tauro”, ha dichiarato Bellofiore. “Il comunicato del sindaco e dell’amministrazione comunale mette in luce, con chiarezza e precisione, i punti di forza oggettivi della stazione ferroviaria di Gioia Tauro: infrastrutture moderne, collegamenti strategici e la vicinanza al più grande porto del Mediterraneo. Elementi che non solo legittimano, ma rendono necessaria la presenza dell’alta velocità nella nostra stazione.”

La giusta proposta di una suddivisione equa delle fermate tra Gioia Tauro e Rosarno, ben sostenuta anche dall’ex sindaco Giuseppe Pedà e dal Movimento Insieme per Gioia, rappresenta una soluzione razionale ed equilibrata per garantire una maggiore efficienza del sistema ferroviario. Una suddivisione che risponderebbe concretamente alle esigenze di un territorio vasto e popoloso, che include numerosi comuni della Piana e merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali e regionali.

“Il richiamo alla visione strategica fatto dall’amministrazione comunale è cruciale: superare ogni campanilismo e concentrarsi su prospettive di sviluppo condivise è la chiave per ottenere risultati concreti”, prosegue Bellofiore. “La volontà di aprire un dialogo diretto con Trenitalia dimostra concretezza e determinazione, un segnale forte che conferma quanto il tema sia sentito e centrale per il futuro del nostro territorio.”

Il Comitato InMovimento sottolinea che l’unione e la condivisione di intenti tra cittadini, ex amministratori, movimenti civici, comitati e istituzioni locali rappresentano la strada maestra per portare a casa un risultato storico: l’arrivo dell’alta velocità a Gioia Tauro.

“Condivisione, concretezza e determinazione sono le chiavi per vincere questa battaglia. Siamo certi che, conclude Bellofiore, lavorando insieme, riusciremo a ottenere ciò che Gioia Tauro e l’intera Piana meritano: un ruolo centrale nella mobilità nazionale e un’opportunità concreta di sviluppo per il nostro territorio.”