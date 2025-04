Nella Scuola primaria ”Francesco Sofia Alessio” svelata una  targa in  memoria delle vittime di mafia

Le classi quinte della scuola primaria “Francesco Sofia Alessio”, diretta dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino, sono state oggi protagoniste di un evento destinato a lasciare una traccia indelebile nel cuore di tutta la comunità e nella storia della scuola. Alla presenza degli assessori Massimo Grimaldi, Angela Crea e Maria Fedele, infatti, è stata svelata una targa affissa davanti alla scuola, con incisi i nomi di alcune vittime di mafia, tra cui Giovanni Grimaldi, padre dell’assessore. La dirigente Muscolino ha evidenziato l’importanza del rispetto delle regole e delle leggi e il ruolo determinante che la scuola riveste ai fini della formazione di futuri cittadini liberi e responsabili. La strada della legalità, infatti, passa dalla scuola, che offre quotidianamente interventi intenzionali, mirati alla conquista di veri valori. Anche gli alunni hanno voluto sottolineare che questo evento rimarrà indelebile nella loro memoria e che da oggi in poi, venendo a scuola, ricorderanno quanti hanno perso la vita a causa della mafia. Ciò rappresenterà un monito affinchè il futuro di Taurianova sia costruito ribadendo il più deciso rifiuto di ogni forma di violenza e di sopraffazione. L’assessore Grimaldi ha ringraziato la dirigente Muscolino, sempre sensibile a ogni iniziativa e disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale, e ha ricordato ai bambini che mercoledì 30 aprile si svolgerà la marcia della legalità.

Ancora una volta la Scuola si è caratterizzata come luogo di formazione, nel quale i valori condivisi diventano forza propulsiva per tanti bambini che delineano, attraverso gesti significativi e azioni sinergiche delle varie agenzie educative, un progetto di vita migliore. Il ricordo del passato, infatti, influenza il nostro presente e il nostro futuro e il sacrificio di quanti hanno perso la vita da innocenti deve sollecitare all’impegno e alla costruzione di una società più giusta e più bella.