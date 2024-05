Si è tenuta allo stadio comunale “Oreste Granillo” la presentazione ufficiale del corso per allenatori Uefa-C, organizzato dal settore tecnico della Figc in collaborazione con la Federazione Italiana Allenatori Giuoco Calcio – Gruppo Provinciale di Reggio Calabria (Aiac) e con il patrocinio dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All’iniziativa, che ha coinvolto i 40 corsisti selezionati, sono intervenuti il consigliere regionale Figc, Giovanni Cilione, il Presidente dell’Aiac Calabria, Girolamo Mesiti, il Presidente Aiac della provincia di Reggio Calabria, Pasquale Sorgonà, ed il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha sottolineato l’importanza della formazione nello Sport inteso, soprattutto, come un vero e proprio diritto di cittadinanza. Presenti anche l’assessore comunale Carmelo Romeo ed il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella.

Al termine del corso, i partecipanti meritevoli otterranno l’abilitazione tecnica per la conduzione di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

Le lezioni si concluderanno il prossimo mese di giugno e, grazie al coinvolgimento del Comune di Reggio Calabria, sia la parte teorica sia la parte tecnica si stanno svolgendo nella prestigiosa location dello stadio “Oreste Granillo”.