DI CLEMENTE CORVO

Il Comitato Civico in Movimento, costretto a ritornare sull’argomento già trattato lo scorso mese di ottobre, rinnova la sua profonda preoccupazione per l’assenza di interventi sul torrente Budello. L’inerzia delle istituzioni e l’omissione di azioni concrete mettono a rischio la sicurezza dei cittadini di Gioia Tauro di fronte al pericolo di esondazioni. L’inadeguata gestione della vegetazione e l’accumulo di detriti stanno compromettendo il corretto deflusso delle acque, aumentando esponenzialmente il rischio di inondazioni in caso di piogge intense. Facciamo appello a un’azione immediata da parte delle autorità competenti, affinché si proceda senza ulteriore indugio alla necessaria manutenzione del torrente Budello.Il Comitato Civico in Movimento seguirà da vicino gli sviluppi, pronti a sollecitare e supportare qualsiasi iniziativa che miri alla risoluzione di questa criticità.

Renato Bellofiore – Portavoce del Comitato Civico In Movimento