Allegri “Contro Frosinone servirà grande concentrazione”

TORINO (ITALPRESS) – “Domani dobbiamo giocare una partita di grande attenzione e concentrazione, oltre che tecnica. Bisogna fare, soprattutto sotto l’aspetto mentale, una partita molto seria, per poi cercare di passare il Natale nel migliore dei modi”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in casa del Frosinone. “Affrontiamo una squadra che nelle ultime otto in casa ha perso solo una volta con il Napoli, andando anche in vantaggio, e che ha vinto a Napoli martedì giocando una bellissima partita. Una squadra che gioca, si propone e vive un momento di grande esaltazione”, ha detto ancora il tecnico della Juventus in conferenza stampa. In merito alla formazione, Allegri ha precisato: “Non ho ancora deciso chi giocherà, sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik, perchè Chiesa questa mattina durante l’allenamento ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e quindi lo abbiamo lasciato a casa. Non sarà nulla di grave ma non sarebbe stato giusto portarlo in queste condizioni. Gli altri sono tutti recuperati. Rabiot sta bene, è a disposizione e domani gioca. Ma indipendentemente da chi scende in campo è troppo importante il risultato”. Infine, sulla Superlega: “Non credo che sia opportuno parlarne, soprattutto io. Di queste tematiche se ne occupano il Presidente Ferrero e l’amministratore delegato Scanavino”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).