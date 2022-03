“L’associazione ‘Alleanza per Catanzaro’ sosterrà la candidatura a primo cittadino del prof. Valerio Donato con una propria lista. In questa fase politica e amministrativa travagliata e con una serie di problematiche da risolvere e di progettualità infrastrutturali da portare a compimento, c’è bisogno di un sindaco dall’indiscussa caratura professionale, in grado di programmare il rilancio della città, attraverso una proposta per gli anni 2022-2027 che ridia fiducia ai cittadini. Oggi come mai – afferma Franco Longo in rappresentanza di ‘Alleanza per Catanzaro’ -, considerando la gravità della crisi economica e le difficoltà della politica nazionale che acutizzano il disagio delle città meridionali e trascurano gli ostacoli che spesso impediscono alle autonomie locali di garantire persino i servizi essenziali, Catanzaro ha bisogno non di affidarsi a suggestioni ideologiche che pregiudizialmente dividono. Ma di impegno, cuore e coraggio, per fare di più e meglio. Il contributo di responsabilità e concretezza di ‘Alleanza per Catanzaro’, che a livello regionale conta sull’apporto del presidente del Consiglio Filippo Mancuso, punta a mettere assieme il patrimonio di civiltà che connota Catanzaro, con le tante iniziative imprenditoriali, culturali e sociali da implementare e valorizzare.