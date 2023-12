Gioia, emozioni forti e sentimenti di grande tenerezza hanno caratterizzato il Presepe Vivente organizzato presso l’Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella lo scorso 20 dicembre. L’evento, reso possibile grazie al prezioso lavoro degli insegnanti e dei genitori, si è trasformato in un’opera d’arte ricca di emozioni che hanno toccato il cuore di chiunque vi abbia partecipato.

Ogni dettaglio è stato curato con minuzia, e il risultato è stato una rappresentazione autentica e coinvolgente della Natività, uno dei simboli più veri del Natale. Le varie classi hanno creato angoli caratteristici di Betlemme, dai contadini agli scribi, dai fornai ai pescivendoli, culminando il tutto nella suggestiva grotta della natività. Botteghe artigianali come quella della creta, del mercante di tessuti e dei tintori, insieme alla bottega del maniscalco e agli angoli delle massaie, hanno dato vita a una scenografia che ha coinvolto e commosso i partecipanti.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento dei bambini che hanno interpretato i propri ruoli con gioia e entusiasmo.

“Il Presepe Vivente è un momento che sono sicura porteranno nel cuore, negli anni a venire,” afferma Jolanda Meduri, Presidente del Dipartimento Terzo Settore di Alleanza Gioiese. “I bambini non dovrebbero vivere solo l’idea del regalo da scartare o delle vacanze scolastiche durante il periodo natalizio, ma anche momenti di condivisione di valori e iniziative. Dobbiamo regalare loro momenti che rimarranno nel cuore, come sono rimasti a me e a tantissimi di noi fin da quando eravamo piccolini.”

Il dipartimento del terzo settore di Alleanza Gioiese si impegna a valorizzare e promuovere iniziative come il Presepe Vivente, riconoscendo l’importanza di spazi sociali e di aggregazione per i più giovani. La socialità, la condivisione e l’aggregazione e la valorizzazione delle nostre tradizioni costituiscono aspetti fondamentali per la crescita della nostra comunità, il Natale rappresenta un’occasione unica per celebrare tali valori.