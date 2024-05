La “Prevenzione” come strumento per il benessere e la longevità. Questo il tema che, sabato 25 maggio, dalle ore 9.00, metterà a confronto medici e professionalità del comparto sanitario nel suggestivo scenario delle Terme di Galatro.

Un’occasione di approfondimento e confronto su un argomento strategico per la strutturazione delle politiche sanitarie del futuro e ormai molto dibattuto anche nell’opinione pubblica.

Nutrizione e attività motoria, dunque, come opportunità straordinaria di benessere e “lunga vita”.

L’evento è ideato e organizzato dalla Biologa Nutrizionista dott.ssa Hilary Di Sibio e vede tra i partner: Terme di Galatro, Marrelli Hospital, Marrelli Health, Associazione Italiana Biologi, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi.

«Sarà un evento rivolto ai medici di medicina generale, a quelli specialisti e alle professioni sanitarie nel complesso – ha spiegato la dott.ssa Di Sibio -. Un’occasione preziosa per condividere le esperienze in fatto di prevenzione rivolte al perseguimento della longevità. Concentrarsi sulla prevenzione è una sfida importantissima che va condotta con gli strumenti della sana alimentazione, dell’idratazione e del movimento. Gli studi ci dicono che la dieta mediterranea resta il miglior metodo per ottenere risultati in termini di salute e prevenzione, a patto che questa venga personalizzata per ciascun soggetto. Su questo discuteremo sabato, grazie al contributo qualificato di numerosi professionisti del comparto medico e della nutrizione».

Sponsor dell’evento è Shedirpharma – Fedeli alla Salute.

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

MODERATORE EVENTO:

DOTT. OLIVA – MEDICO DI MEDICINA GENERALE

SALUTI ISTITUZIONALI:

DOTT.SSA TIZIANA STALLONE, PRESIDENTE ENPAB

DOTT.RE DOMENICO LAURENDI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOLOGI, CONSIGLIERE FNOB

DOTT.SSA ORNELLA MUTO, CONSIGLIERE ENPAB

INTERVENTI:

DOTT.SSA HILARY DI SIBIO

BIOLOGA NUTRIZIONISTA – MASTER IN NUTRIZIONE IN CUCINA E ANTIAGING.

La Prevenzione inizia a tavola.

RICCARDO SCULLI

CHEF STELLATO RISTORANTE GAMBERO ROSSO.

La consapevolezza dell’importanza della conoscenza.

DOTT.SSA BARBARA CIRCOSTA

SPECIALISTA IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DIRIGENTE MEDICO P.O. LOCRI ASP RC.

Ovaio Policistico ed Alimentazione: esiste un legame?

DOTT.SSA ISABELLA GIRASOLI

CHINESIOLOGA E PERSONAL TRAINER SPECIALIZZATA IN GINNASTICA IN GRAVIDANZA.

Ginnastica preventiva adattata alla gravidanza.

DOTT. FRANCESCO MARCELLINO

DOTT. IN FISIOTERAPIA E SCIENZE MOTORIE SPECIALISTA IN RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE METODO SOUCHARD (R.P.G.).

Relazione tra postura e peso corporeo.

DOTT.SSA ELENA SUCCURRO

PROFESSORE ASSOCIATO MEDICINA INTERNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRECIA, CATANZARO.

Prediabete e diabete gestazionale: il ruolo dello stile di vita per la prevenzione del diabete tipo 2.

DOTT. UMBERTO TORCHIA

SENOLOGO, CHIRURGO ED ONCOLOGO DEL MARRELLI HOSPIT

La prevenzione salva l’integrità fisica e la vita.

DOTT.SSA BLISABETTA SCALI

DIRIGENTE MEDICO DEL REPARTO DI DERMATOLOGIA DELL’OSPEDALE SPOKE DI LOCRI.

L’importanza dell’alimentazione e dell’integrazione nelle patologie dermatologiche.

DOTT.SSA ROBERTA DOMINIJANNI

PEDIATRIA, GASTROENTEROLOGO, DIRIGENTE MEDICO VOC PEDIATRIA LOCRI.

Noi siamo quello che mangiamo.

DOTT. IVAN FRANCO RESPONSABILE SHEDIR PHARMA.

La prevenzione attraverso una corretta micro-nutrizione.