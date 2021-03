Nel giorno in cui si celebra la donna, la sua forza e la sua

grandezza; i Coordinamenti metropolitano e provinciale di FDI, hanno

voluto omaggiare le donne impegnate nel comparto sanitario; simbolo di

resistenza e di coraggio nella lotta in prima linea contro la pandemia

da Coronavirus, attraverso la somministrazione del vaccino anti Covid.

I dirigenti, i circoli, i militanti di FDI e la componente di Gioventù

Nazionale, si sono presentati per il lieto omaggio al GOM di Reggio

Calabria, grazie alla disponibilità del suo Commissario Jole Fantozzi,

e poi presso gli ospedali spoke di Locri e Gioia Tauro; dove hanno

donato, alle donne impegnate in servizio, la mimosa e un tricolore.

Un messaggio di gratitudine per lo sforzo di questi terribili mesi, ma

anche un messaggio a tutela e valorizzazione dei diritti della

‘donna’, le cui conquiste sociali, economiche e politiche, non hanno

attenuato discriminazioni e violenze.

Fratelli d’Italia, come sempre, è pronta ad affrontare le sfide per il

reale e definitivo superamento della questione di genere. Le donne

rappresentano il cuore nevralgico delle comunità; delle famiglie;

punto di riferimento indissolubile per la crescita sociale del Paese.

Per una società equa e democraticamente compiuta è indispensabile che

la loro vita lavorativa, sociale e pubblica, non sia considerata

subalterna a quella degli uomini.