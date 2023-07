Allarme sicurezza a Taurianova, perché non aiutare le forze dell’ordine con un progetto di videosorveglianza

Il sindaco Roy Biasi si faccia carico di presentare un progetto per sorvegliare la città

Troppi furti nelle aziende e nelle case dei cittadini di Taurianova, per tale ragione ci appelliamo al primo cittadino di Taurianova per presentare un progetto di finanziamento con il Pnrr o similari per rendere più sicura la nostra città. Non è possibile assistere impotenti alla devastazione di aziende e abitazioni dei nostri Concittadini. Una situazione grave per ogni famiglia della nostra cittadina. Un progetto di videosorveglianza può aiutare carabinieri e polizia di Stato per individuare nel breve giro di posta i malviventi che stanno facendo razzia nelle nostre case ed aziende. Un progetto del genere si rende indispensabile anche per dare la caccia allo spaccio della mariujana e cocaina vero dramma nella nostra società. Siamo sicuri che il Sindaco Biasi si renderà promotore di tale iniziativa per rassicurare la popolazione locale.