Allarme sicurezza a Taurianova. Oggi due furti in via Toscanini

Senza il controllo del territorio la città è in mano a banditi e delinquenti senza scrupoli. Adesso ci vuole la stessa squadra che ha dato un duro colpo alla Ndrangheta per debellare la microcriminalità, vera piaga sociale di Taurianova

Famiglie che hanno perso tutto per mano di delinquenti che stanno facendo razzie negli appartamenti di Taurianova. Oggi 2 furti in via Toscanini . Hanno rubato tutto quello che c’era da portare via. Adesso serve lo sforzo straordinario della Prefettura per garantire la tranquillità dei cittadini di Taurianova. Non si possono lasciare sfornite apparati di polizia senza ragione. All’interno della polizia di Stato e dei carabinieri ci sono risorse di prima grandezza in grado di poter dare la caccia a malavitosi e delinquenti di qualsiasi genere e razza. Lo ripetiamo fino alla noia nella lotta alla Ndrangheta, abbiamo un ottimo presidio di carabinieri e polizia con militari e funzionari di primo livello che hanno dimostrato di lavorare in maniera ininterrotta per trovare ndranghetisti. Per noi è stato un errore delegittimare il Commissariato della polizia di stato. Siamo convinti che il Questore di Reggio Calabria troverà una soluzione veloce nell’interesse dei cittadini. D’altronde non è facile sostituire in un solo colpo sette poliziotti che operavano nella nostra città, conoscendo vita morte e miracoli di ogni angolo della cittadina. Adesso serve lo sforzo comune per evitare che giovani ragazzi smercino droga indisturbati o ladri di appartamenti ed aziende che lasciano famiglie in rovina. Ci vuole lo stesso impegno degli anni passati nella lotta ai mafiosi(lo dimostrano le tante inchieste giudiziarie), dei carabinieri e polizia contro la microcriminalità, diventata la vera piaga del nostro paese. La prima cosa da fare è il controllo del territorio per lanciare un messaggio chiaro a tutti.