Allarme Pnrr i comuni rischiano di fallire

Resistono i comuni virtuosi che hanno disponibilità di cassa, per pagare le aziende che hanno avviato i lavori

Il paradosso, i comuni rischiano di andare in default per il mancato incasso dei fondi Pnrr. I progetti partono ed i comuni devono con proprie risorse pagare le aziende che effettuano i lavori. Quanto può durare questo meccanismo? Certamente un tempo limitato. Ci sono comuni virtuosi che hanno disponibilità di cassa è riescono ad intervenire per far fronte agli aspetti economici. I comuni che non hanno i bilanci in ordine a breve si ritroveranno con decreti ingiuntivi e pignoramenti. I Pnrr hanno una rendicontazione particolare e tante amministrazioni non hanno le figure adatte per far fronte a tale percorso. Una situazione preoccupante che deve far riflettere ed intervenire prima che il Pnrr si trasformi nella tomba dei comuni.