Di GiLar

Continuano senza sosta le attività di spegnimento dell’incendio dei Vigili del fuoco, stremati per l’immenso lavoro che stanno affrontando, insieme a dei volontari della Protezione Civile,. ai quali va tutta l’immensa gratitudine, che ha coinvolto la “Poly2Oil” titolare dello stoccaggio di rifiuti che ieri ha creato un’enorme e preoccupante colonna di fumo e che le conseguenze si sapranno dopo che sarà domato completamente l’incendio e si farà la conta dei danni economici e soprattutto quelli ambientali. Nella Piana di Gioia Tauro in ogni luogo si va, alzando gli occhi si vede una coltre di fumo nero nel cielo e che il vento in ogni direzione la sposta continuamente. Abbiamo anche testimonianze che l’odore acre sarebbe arrivato fino alla Locride, ma quello che è certo che nelle zone circostanti da ieri vivono con il terrore di questo allarme ambientale e visto l’alto sprigionamento di diossina, si temono anche ripercussioni sulla salute.

Intanto il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio si è recato nuovamente nei luoghi dell’incendio ed ha rilasciato via social alcune dichiarazioni:

“Anche stamattina sono stato alla Poly2Oil. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e pare che l’elicottero sia stato autorizzato da Roma.

Continuo a raccomandare ogni cautela per evitare l’inalazione dei fumi, limitando i movimenti e, se indispensabile spostarsi, portando con sé le mascherine FFP2, nonché chiudendo precauzionalmente porte e finestre.

Oltre che alla mia comunità palmese, voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai Sindaci delle Città interessate dalla nube, che ho sentito telefonicamente già ieri pomeriggio, e tramite loro, alle famiglie ed ai lavoratori che a causa dell’incendio devono subire tutte queste limitazioni.

Ribadisco ancora una volta che non doveva accadere e che seguo la vicenda permanentemente, pronto ad adottare ogni provvedimento necessario.”