L’incendio che si è sviluppato nella Contrada Prato a Palmi all’ex RaDi sta creando non pochi problemi alla cittadinanza visto che ancora non si comprende bene quali potrebbero essere le conseguenze della grossa colonna di fumo che si sta propagando in monti centri della Piana di Gioia Tauro.

Il sindaco di Taurianova ha emesso un’ordinanza sindacale per tale emergenza, “In caso sia visibile il fumo e l’odore dovesse essere intenso”.



L’ORDINANZA

A causa di un incendio sviluppatosi nell’are di stoccaggio di rifiuti nel territorio di Palmi, con ordinanza n. 77 del 13 Luglio 2024, il Sindaco ordina, nell’attesa degli esiti degli accertamenti condotte dalle autorità preposte:

In caso sia visibile il fumo e l’odore dovesse essere intenso:

– Tenere chiuse porte e finestre;

– Limitare gli spostamenti allo stretto necessario (specie verso l’area interessata di località Prato di Palmi);

– Lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria;

– Custodire in modo adeguato gli animali specie quelli detenuti in aree aperta.

Raccomanda ai cittadini residenti di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti.

E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

