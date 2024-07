Di GiLar

Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha aggiornato la situazione dell’incendio all’ex “RaDi” in un suo post social dove stando sul luogo ha scritto che, “La situazione è sotto controllo e che non Non ci sono i presupposti per un’ordinanza, anche perché la nube è in queste ore spinta verso l’entroterra e non verso Palmi”.

“Fino a pochi minuti fa sono stato presso lo stabilimento ex Radi. La situazione è sostanzialmente sotto controllo.

Sua Eccellenza il Prefetto, il Commissariato di Polizia di Palmi, i valorosi Vigili del Fuoco, la nostra Polizia Locale e la Protezione Civile stanno monitorando l’evolversi della vicenda con la dovuta attenzione.

Peraltro, è stato richiesto l’intervento di un canadair che pare stia arrivando dopo essere stato autorizzato da Roma e che in questo momento può essere davvero d’aiuto.

Non ci sono i presupposti per un’ordinanza, anche perché la nube è in queste ore spinta verso l’entroterra e non verso Palmi. Pur non avendo dati certi, per logica, a chi abita nella zona interessata ed a chiunque si trovasse nell’area della nube, si consiglia di rimanere in casa, con le finestre chiuse. Ringrazio i Sindaci delle altre Città che ci stanno manifestando vicinanza.

Valuteremo le azioni da intraprendere ed i provvedimenti da adottare ed Arpacal ha garantito una immediata azione di monitoraggio dell’aria e del suolo.

Ora è il tempo di risolvere l’emergenza.

Vi terrò aggiornati, anche attraverso l’applicazione LibraRisk.”