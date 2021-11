L’ Azienda Ospedaliera di Cosenza assumerà, con decorrenza immediata, n° 40 unità di personale OSS a tempo pieno e indeterminato.

E’ stata, infatti approvata, dal Commissario ad Acta, Guido Nicolò Longo, la richiesta urgente recapitata nella giornata di giovedì, personalmente dal Direttore amministrativo aziendale, dott. Angelo Vittorio Sestito, alla cittadella regionale.

La richiesta, accolta dalla struttura commissariale in tempi rapidissimi, si è resa necessaria e urgente, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza dei pazienti, in un momento di ulteriore difficoltà, che si aggiunge a quelle già note derivanti dal pensionamento di personale per raggiunti limiti di età.

Le 40 unità sono aggiuntive a quelle già previste nel Piano delle assunzioni, che sarà, quindi rimodulato, nel rispetto dei tetti di spesa. Le assunzioni avverranno immediatamente per scorrimento di graduatoria. Da venerdì, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Commissario Longo, gli Uffici amministrativi sono a lavoro per predisporre gli atti propedeutici alle assunzioni del nuovo personale: i primi operatori contattati, hanno già manifestato disponibilità immediata all’assunzione.