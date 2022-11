Riceviamo e pubblichiamo dall’avv. Emanuela Trimarchi

Spettabile Amministrazione,

preso atto del mancato riscontro alla mia precedente diffida del 15 novembre 2018 trasmessa

a mezzo pec, nuovamente scrivo la presente su mandato ricevuto da numerose famiglie residenti

in Cittanova, zona contrada Pozzo Secco per segnalare quanto segue:

la contrada Pozzo Secco è attraversata dalla Strada Provinciale Cittanova -Rizziconi;

tutti gli scoli a bordo strada risultano completamente ostruiti da fogliame secco, rifiuti di

vario genere e materiale erbaceo e questo nonostante le numerose segnalazioni e le evidenze

degli allagamenti che hanno interessato i fondi privati e le abitazioni dei residenti nella zona;

risulta impossibile il deflusso dell’acqua piovana che, in occasione dei fenomeni atmosferici

pluviali, allaga l’intero sedime stradale;

in occasione dei piovaschi di intensità nella norma, la circolazione stradale risulta

compromessa con conseguente pericolosità per l’utenza che si trova ad affrontare a piedi, in

automobile e con qualunque altro mezzo, ampie zone di acqua stagnante e profonda;

in occasione dei più intensi fenomeni temporaleschi quali quello di sabato 5 novembre

2022, invece, si crea una situazione di serio allarme per l’incolumità delle persone anche

all’interno delle proprie abitazioni;

infatti, l’acqua non riesce a defluire e tracima verso le proprietà dei residenti allagando i

piani interrati e arrivando a interessare i piani terreni delle case;

esistono tutti i presupposti, in caso di fenomeni atmosferici intensi (bombe d’acqua,

temporali ecc.), per l’allagamento dell’intera contrada con conseguenze incontrollabili e

serissimo pericolo per l’incolumità dei residenti che rischiano concretamente di rimanere

bloccati all’interno delle loro abitazioni, con la viabilità del tutto interrotta anche per i mezzi di

soccorso;

i lavori di realizzazione della rotonda circolatoria di recente realizzata al Quadrivio

Bombino hanno comportato un ulteriore aggravamento della situazione poiché le acque

piovane che nel punto raggiungono le dimensioni di un vero e proprio fiume, non defluiscono

lungo la strada in direzione sud ma rimangono in gran parte contenute nell’area dell’incrocio

formando un’area non percorribile neppure con i mezzi di soccorso che defluisce copiosamente

all’interno dei fondi privati arrivando pericolosamente al livello dell’ingresso delle abitazioni;

numerosi filmati e foto pubblicate sui social testimoniano la gravissima situazione

(https://www.facebook.com/1552458840/videos/1508086713036133/ ).

Per quanto sopra, invito e diffido nuovamente questa Amministrazione a provvedere

immediatamente alla pulizia dei margini stradali e a liberare tutte le grate di scolo della strada

provinciale Cittanova – Rizziconi per consentire il normale deflusso delle acque piovane,

affinché sia ripristinata la normale circolazione stradale in occasione delle frequenti piogge che

caratterizzano la stagione.

Inoltre, invito e diffido questa Amministrazione a verificare la corretta realizzazione

dell’opera riferita alla rotonda stradale con particolare riferimento alla realizzazione di idonee

vie di fuga per le acque fluviali tramite canali di scolo opportunamente dimensionati e ad

intervenire affinché nel caso vengano modificati gli impianti inadeguati.

In caso di mancato positivo riscontro entro la corrente settimana, darò seguito al mandato

ricevuto e presenterò presso la Procura della Repubblica competente un esposto per segnalare

la grave situazione in essere.