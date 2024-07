Molochio, Italia – Giovanni Franco, un creatore di contenuti di 30 anni originario di Molochio,

ha intrapreso un viaggio straordinario di oltre 10.000 km per raggiungere l’isola di Okinawa

in Giappone. L’obiettivo del viaggio? Scoprire le differenze e i punti in comune tra i villaggi di

Molochio e Okinawa, due luoghi noti per l’elevato numero di abitanti che superano i 100 anni

di età.

Molochio, un piccolo paesino della Calabria, e Ogimi, un altrettanto piccolo paesino sull’isola

di Okinawa, sono entrambi rinomati per la longevità dei loro abitanti. Giovanni Franco ha

deciso di documentare questa affascinante ricerca in un breve video, disponibile sui suoi

canali social.

Durante il suo viaggio, Giovanni ha esplorato gli stili di vita, le abitudini alimentari e le routine

quotidiane degli abitanti di Ogimi, confrontandole con quelle del suo paese natale, Molochio.

Ha scoperto che entrambe le comunità condividono una dieta semplice e naturale, uno stile

di vita rilassato e un forte senso di comunità, elementi che sembrano essere alla base della

loro straordinaria longevità.

Citazione di Giovanni Franco: “Il mio viaggio a Ogimi è stato un’esperienza incredibile. Ho

avuto l’opportunità di vedere come vivono le persone che hanno superato i 100 anni e di

capire cosa hanno in comune con gli abitanti di Molochio. È stato affascinante scoprire che,

nonostante le distanze e le differenze culturali, ci sono molti punti in comune che

contribuiscono alla loro lunga vita.”

Il video documentario di Giovanni Franco offre uno sguardo intimo e personale su queste

due comunità uniche, fornendo preziose intuizioni su come possiamo tutti adottare abitudini

più sane e durature.

Per vedere il video e seguire le avventure di Giovanni Franco, visitate i suoi profili social:

Instagram: @giovfranco

Informazioni su Giovanni Franco: Giovanni Franco dal 2016 è un creatore di contenuti,

travel blogger appassianoto di viaggi e esplorazioni culturali. Con il suo lavoro, cerca di

ispirare gli altri a scoprire il mondo e a vivere in modo più autentico e consapevole.