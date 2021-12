Stamattina davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria ( Presidente Olga Tarzia, Barilla’ e Lauro a latere ), è stata tratteggiata la figura dell’Avv. Luigi Mamone , tragicamente venuto a mancare nel primo pomeriggio di ieri.

L’avv. Antonio Romeo, collega e fraterno amico, all’inizio della pubblica udienza , visibilmente commosso, ha comunicato alla Corte il nefasto evento della immatura dipartita del Collega Mamone, del quale ha poi brevemente illustrato le particolari ed eccezionali doti umane e professionali, evidenziando come “ Luigi Mamone era per tutti un vero esempio di galantuomo e di professionista serio, scrupoloso e preparato “.

Uomo di grande spessore umanistico e culturale, l’Avv. Mamone era un raffinato saggista, scrittore e giornalista pubblicista conosciuto anche fuori dai confini regionali .

Al ricordo dell’Avv. Romeo ed al sentimento di cordoglio espresso alla famiglia si sono associati tutti i presenti in aula e la Presidente Tarzia ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria del professionista scomparso, invitando la Cancelleria di far pervenire

copia del verbale di udienza alla famiglia ed al Coa di Palmi, nel cui Albo l’avv. Luigi Mamone era iscritto da molti decenni .