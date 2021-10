Alfredo Aglietti, Ala vigilia dell’importante incontro con il Parma di Buffon:

“La squadra si è allenata bene, la gara contro il Parma sarà molto difficile, non dobbiamo farci condizionare dal loro momento. Dovremo fare una grande prestazione per centrare il risultato pieno. Dobbiamo dare continuità alla prova di Vicenza e con il grande pubblico avremo una spinta in più. Non dovremo concedere loro ripartenze, servirà grande attenzione e concentrazione”.

Continua Aglietti: “Ho chiesto alla squadra di giocare una gara tecnica importante, cercando di sbagliare il meno possibile, perché hanno tanti calciatori veloci”.

Sul rendimento del Parma: “Va dato tempo perché hanno una squadra nuova, hanno esterni giovani e forti che hanno un grande avvenire. Ma ci siamo anche noi in campo, dovranno limitarci. Non sarà una partita tattica, ma dobbiamo avere l’attenzione di sbagliare poco e di fa ruotare bene il pallone”.