Il bando che prevede l’assunzione del nuovo personale al Sud Italia già inserito nella Gazzetta Ufficiale da parte del Governo è una ottima notizia per la possibilità di inserire le nuove generazioni nel mercato del lavoro e d’altra parte per rafforzare una pubblica amministrazione sottodimensionata e spesso non tecnologicamente adeguata alle nuove sfide tecnologiche, così afferma Alex Tripodi co-coordinatore regionale di Articolo Uno Calabria.

Presso l’ente Regione Calabria ci teniamo anche a segnalare così come ha già fatto precedentemente RSU Uil-FPL la presenza in organico di oltre 350 dipendenti, i quali nonostante si trovino in possesso di abilitazioni funzionali allo scatto di carriera si ritrovano ad oggi sottoinquadrati. In tal senso – la nostra azione spiega il segretario di Articolo Uno – va nella richiesta al governo e agli enti competenti di farsi’ che si proceda al più presto ad una riqualificazione dei profili già presenti in organico e dunque ad una razionalizzazione della spese, al fine di consentire un incremento ancor maggiore per l’inserimento di nuovi giovani e professionisti nella Pubblica Amministrazione, così conclude Alex Tripodi co-coordinatore regionale di Articolo Uno Calabria.