L’attentato delle scorse ore perpetuato ai danni della concessionaria d’auto Bencivenni di Località Germaneto è un fatto gravissimo. Ancora una volta, il territorio del catanzarese diviene oggetto di pericolose intimidazioni ai danni del tessuto imprenditoriale. Dopo l’attentato alla Caffè Guglielmo di questa estate, quello che speravamo potesse essere un caso isolato, potrebbe, invece, cominciare a delinearsi come facente parte di una strategia precisa che richiede interventi urgenti e immediati. Intendo esprimere ai proprietari e a tutti i dipendenti di Bencivenni la mia incondizionata solidarietà e vicinanza per questo vile atto intimidatorio a cui bisogna rispondere con grande urgenza, a tutti i livelli. Come riportato dagli organi di stampa, le immagini delle telecamere di videosorveglianza non lasciano dubbi. Oltre alle forze di polizia e alla magistratura, che sono già al lavoro per fare luce sull’accaduto, tutte le istituzioni devono fare la propria parte per scongiurare un’escalation criminale che potrebbe rendere ancora più precario il mondo imprenditoriale calabrese, già fortemente provato dai rincari delle bollette e delle materie prime.