Alecci: “Annullamento direttori Asp e Gom Reggio Calabria e Cosenza qualcosa di incredibile”

si allega nota stampa del Cons. Ernesto Alecci sull’annullamento della procedura di selezione per l’individuazione dei direttori generali dell’Asp di Vibo Valentia, e delle aziende ospedaliere di Cosenza e del Gom di Reggio Calabria

Annullamento procedure di selezione dei direttori generali di Asp Vibo Valentia, e aziende ospedaliere Cosenza e Reggio Calabria. Alecci: “La sensazione è che non ci sia un vero piano programmatico alla base delle azioni della struttura commissariale, al netto dei tanti proclami non si registra nessun cambio di marcia per la sanità calabrese.”