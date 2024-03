A seguito di una mia richiesta, ho incontrato presso la sede ANAS di Catanzaro il Responsabile Struttura Territoriale Calabria, Ing. Francesco Caporaso, per fare il punto sullo stato del sistema dei trasporti su strada e della viabilità nella nostra regione. All’interno di un confronto basato sulla concretezza, ho voluto approfondire i passaggi e le problematiche dei cantieri già avviati o che prenderanno il via nei prossimi mesi. Ho molto apprezzato l’approccio determinato e pragmatico dell’ing. Caporaso che con estrema chiarezza mi ha illustrato in linea generale le varie situazioni.

Scendendo nel particolare, ho ricevuto degli aggiornamenti molto interessanti riguardo alcune opere molto attese nell’Area centrale della Calabria: la Trasversale delle Serre, la realizzazione delle rotatorie lungo il tratto della Statale 106 che attraversa la parte meridionale della provincia di Catanzaro e la realizzazione dello svincolo nei pressi dell’Ospedale di Soverato in direzione sud. Per quanto riguarda la Trasversale delle Serre, negli ultimi mesi è avvenuta un’importante accelerazione soprattutto dal punto di vista burocratico. Ad esempio, per il tratto Gagliato-Soverato è in via di definizione l’affidamento dei lavori e secondo una stima realistica l’intera opera potrebbe essere conclusa entro il 2030. Anche per la realizzazione delle rotatorie lungo la Statale 106 nei Comuni di Davoli, San Sostene, Sant’Andrea e Isca, Anas Calabria si sta procedendo in maniera serrata. Si tratta di opere molto importanti che potrebbero rispondere ai problemi di sicurezza e viabilità lungo questo tratto di strada che attraversa molti centri abitati. In relazione, invece, al nuovo svincolo da realizzare nei pressi dell’ospedale di Soverato, in direzione Reggio Calabria, che risulterebbe determinante per la riduzione di tempi di accesso al nosocomio in particolar modo per le ambulanze, è già stata conclusa la fase di approvazione tecnico-amministrativa. In conclusione, ho potuto constatare anche l’attenzione costante riservata al tratto di Statale che attraversa il territorio di Copanello di Stalettì (nei pressi della galleria) individuato come “zona con picco di traffico” regionale, il cui dossier è attualmente in fase di valutazione presso il Ministero dei Trasporti.

Reputo molto importanti queste occasioni di confronto, soprattutto con chi, attraverso la propria attività quotidiana, può intervenire fattivamente sullo sviluppo economico dei territori, sulla sicurezza dei nostri spostamenti, sul miglioramento della vita dei calabresi. Anas gestisce in Calabria ben 2250 chilometri di strade, tra cui oltre 450 chilometri di autostrada, credo sia tra gli interlocutori da cui la cui la politica non può prescindere se vogliamo davvero cominciare a “tracciare” un nuovo futuro per la nostra regione. Per questo motivo, con l’Ing. Caporaso, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità, abbiamo messo in agenda per le prossime settimane un nuovo incontro con i responsabili dei singoli progetti in modo da approfondire in maniera dettagliata i cronoprogrammi dei vari interventi.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!