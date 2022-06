Prendo atto che il GUP presso il Tribunale di Palmi all’udienza del 01/06/2022 ha deciso il mio rinvio a giudizio in ordine al supposto reato di peculato d’uso. Come ho già avuto modo di render noto sono accusato di avere utilizzato l’autoveicolo dei Vigili Urbani per essere accompagnato da casa al Comune e viceversa, successivamente alle mie dimissioni dall’Ospedale di Reggio Calabria a seguito di un infarto cardiaco. Ritiene l’accusa che ciò non fosse consentito da un regolamento comunale.

Continuo a pensare che ciò sia frutto di una cattiva interpretazione di un regolamento peraltro non applicabile.

Difenderò le mie ragioni – e le ragioni di un sindaco – davanti al Tribunale.

Ripongo piena fiducia nella decisione dei Giudici, confortato dalla consapevolezza di non avere mai violato la legge e di non aver utilizzato la mia carica e la mia funzione a fini personali.

Gioia Tauro, 03/06/2022

Il sindaco

Aldo Alessio