In tempi non sospetti avevamo “attenzionato” la potatura di alcuni alberi, perché da subito era apparso illogico che un servizio già pagato dai cittadini fosse affidato contemporaneamente a ditte private ,facendolo pagare ai Cittadini per ben due volte. Ovviamente il tutto preceduto da un atto di indirizzo politico del vicesindaco Nell’occasione si era palesata la totale incapacità amministrativa, tanto da chiedere un atto di responsabilità verso la Comunità.

Oggi purtroppo presso la villa comunale ha ceduto una parte di uno degli alberi che sicuramente necessitano di un intervento di potatura andando a cadere sulle giostre. Fortunatamente in quel momento le giostre erano deserte ma poteva andare diversamente. Ora siamo più convinti di prima che sarebbe il momento giusto e dimettersi.

La domanda è spontanea: come mai dopo la potatura di un albero presso la villa non si è proceduto a mettere in sicurezza l’intera area , programmando la potatura di tutti gli alberi?

La risposta potrebbe essere data dall’incapacità di programmare gli interventi. Non bastano i selfie.

La cosa grave è anche un’altra. Se è vero quanto appreso dal web, e cioè che un vigile urbano si sia avvicinato per consigliare ad un cittadino di non fotografare l’accaduto, siamo difronte ad un qualcosa di molto preoccupante.

Domani andremo a verificare se ciò è vero e perché è stato “mandato”. Nel frattempo si attende risposta per il taglio di alberi protetti.

Filippo Lazzaro e Daniele Prestileo

Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia