Al volontario Salvatore Di Marzo, Commendatore della Repubblica Italiana è stato Conferito il Diploma di Benemerenza della Croce Rossa Italiana, distintosi per l’alto senso del dovere e lo spirito di servizio.

Tropea – Nella mattinata di oggi 09 novembre 2024, si è svolta presso la Sede della Croce Rossa Italiana, Comitato ” Costa degli Dei ” di Tropea, presieduto autorevolmente da Domenica Accorinti, la cerimonia di consegna del Diploma di Benemerenza, a firma del Presidente Nazionale Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, concesso al volontario Salvatore Di Marzo, con la seguente motivazione “In segno di viva e tangibile riconoscenza per l’impegno profuso nello svolgimento delle proprie attività, dando costantemente prova di efficienza, disponibilità, competenza e altruismo. Con il suo impegno in favore dei più bisognosi ha dato prestigio all’Associazione della Croce Rossa Italiana, dimostrando sempre una sincera adesione ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”. Il Benemerito, sin dal 2016 è un volontario della Croce Rossa Italiana e da circa due anni presta servizio attivo presso il Comitato “Costa degli Dei” di Tropea. Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri in pensione. La Benemerenza concessagli è finalizzata a ricompensare i volontari che hanno dato lustro alla Croce Rossa per un costante e lodevole comportamento in servizio, nell’adempimento dei propri doveri, nell’assolvimento dei compiti e degli obiettivi affidatigli e avere dimostrato solerzia e impegno non comuni. Avere adesso ricevuto l’inaspettata e prestigiosa Benemerenza ha dichiarato Salvatore Di Marzo, mi emoziona, mi riempie di gioia e mi spinge nell’impegnarmi sempre di più’ a raggiungere al meglio gli obiettivi assegnatemi e promuovere tutti gli ideali della Croce Rossa, facendo tesoro dei suoi 7 Principi Fondamentali che ne costituiscano lo spirito e l’etica e sono la guida e il faro delle azioni di tutti Noi volontari: 1)- Umanità: Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. 2- Imparzialità: Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti. 3)- Neutralità: Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso. 4)- Indipendenza: Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi del Movimento. 5)- Volontarietà: Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio di guadagno. 6)- Unità: Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio nazionale. 7) – Universalità: Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale. Per il prestigioso riconoscimento, il Benemerito Salvatore Di Marzo, ringrazia i Comitati della Croce Rossa di Vibo Valentia e della Costa dei Dei di Tropea e tutti i suoi colleghi volontari.