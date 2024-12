Il 02/12/2024 inizierà l’attività presso la struttura accreditata “VILLA AURORA” il progetto di Riabilitazione Respiratoria per le principali patologie polmonari. Tale attività, facente parte di un programma di rilancio della storica struttura sanitaria reggina, unica nel territorio di Reggio Calabria e provincia è rivolta ad una fascia di utenza e prevede interventi diagnostici, terapeutici, riabilitativi; in particolare:

1) Prove di funzionalità respiratoria (Spirometria, test del cammino dei sei minuti ecc.)

2) Valutazione e visita Pneumologica

3) Riabilitazione respiratoria con supporto medico-fisioterapico

4) Riabilitazione con strumentazioni dedicate alle varie patologie.

5) Monitoraggio costante e periodico del paziente in struttura ed a domicilio.

Le patologie interessate sono:

1) Asma bronchiale

2) BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva)

3) Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSA)

4) Fibrosi polmonare idiopatica

5) Patologie Neuromuscolari in soggetti con deficit respiratorio cronico

Pazienti con recenti interventi di chirurgia toracica o addominale.