Al via trasferimenti migranti da hotspot Lampedusa a Porto Empedocle

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un altro piccolo sbarco questa mattina a Lampedusa. Quattro tunisini sono arrivati sull’isola a bordo di una piccola imbarcazione. Va ad aggiungersi a quelli di ieri, quando, con 9 diversi barconi, sono giunti 377 a Lampedusa migranti. Due soccorsi di 38 e 35 persone, in serata, sono stati difficili a causa del mare mosso. Una parte dei gruppi che affollavano i barchini, entrambi di 6 metri, in attesa dell’arrivo della motovedetta della Capitaneria di porto, sono stati trasbordati sulla zattera della ong Nadir. Stamattina per alleggerire l’Hotspot di contrada Imbriacola 433 migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle con il traghetto Veronese e in serata altri 200 partiranno con la motovedetta della Guardia di Finanza. Si tenta così di alleggerire l’hospot dove stamattina c’erano più di 1500 ospiti.

– foto: xl2/Italpress

(ITALPRESS).