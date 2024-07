Al via sotituzione diaframma di protezione della Pietà di Michelangelo

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Nell’ambito dei lavori programmati per l’ormai prossimo Giubileo, la Fabbrica di San Pietro ha avviato la sostituzione del diaframma in vetro posto a protezione del gruppo marmoreo della Pietà di Michelangelo con una nuova vetrata al fine di garantire adeguati parametri di visibilità e sicurezza. L’impegnativo lavoro di restauro conservativo della Cappella della Pietà si concluderà a fine settembre. Il nuovo diaframma posto a protezione della Pietà sarà costituito da 9 vetri “antisfondamento” e “antiproiettile”, di altissima qualità e massima trasparenza. Appositamente progettato da un team di esperti, sarà dotato di un innovativo sistema di ancoraggio di alta tecnologia, attentamente studiato in ogni sua componente per la migliore tutela e fruizione della venerata e ammirata scultura. Il progetto – ideato, realizzato e offerto in donazione da un gruppo di imprenditori piemontesi e professionisti del settore (tra i quali Banca Sella Spa – Sanlorenzo Spa, Brenntag Spa e Inalpi Spa, Costruzioni Generali Gilardi Spa e MdM Srl – Studio Miroglio e Lupica architetti associati, Romoli Venturi & partners Srl in collaborazione con Oxlip, Sagep Editori, Magon Sistemi Spa, Mollo Noleggi e con il patrocinio di Confindustria Piemonte) – è finalizzato a restituire alla devozione dei pellegrini e a tutti i visitatori la migliore visibilità e messa in sicurezza dell’icona mariana. Durante questo breve periodo di necessario oscuramento del gruppo marmoreo michelangiolesco, verrà esposto in Basilica il calco in gesso della Pietà di San Pietro, realizzato da Francesco Mercatali tra il 1942 e il 1943.

(ITALPRESS).

– Foto: Fabbrica di San Pietro in Vaticano –