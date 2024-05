In data odierna è stata data esecuzione ai provvedimenti di sgombero degli ultimi immobili realizzati su area demaniale nella baia di Caminia.

In tal modo si prosegue nell’opera di restituzione alla collettività di un bene di particolare pregio naturalistico che terminerà con la demolizione dell’intero lotto di manufatti realizzati sull’area demaniale.

Le operazioni avvengono sotto la vigilanza della Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri, della Compagnia CC di Soverato e della Guardia Costiera di Soverato, già delegate per le indagini che hanno condotto al sequestro con l’assistenza dei militari del Comando Provinciale di Catanzaro dei Carabinieri.