Inizia la fase elettorale, entrando nel vivo per le amministrative, tra oggi e domani c’è la presentazione delle liste e ovviamente l’attenzione maggiore è nella città capoluogo, dove a Catanzaro dopo tante polemiche i candidati a sindaco del dopo Sergio Abramo, in quanto non è più ricandidabile per il limite dei mandati, saranno 6: Nino Campo, Francesco Di Lieto, Valerio Donato, Wanda Ferro, Nicola Fiorita, Antonello Talerico

Oltre a Catanzaro ci saranno altri tre centri che superano i 15 mila abitanti, ovvero Acri, Palmi e Paola.

Tra i centri più popolosi in cui si voterà ci sono inoltre Amantea con 13.754 abitanti, Villa San Giovanni con 13.395 abitanti, Bagnara Calabra (10.622 abitanti), Belvedere Marittimo (9.120), Pizzo (8.885), e Soverato (8.841). Il Comune più piccolo è quello di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, con 279 abitanti.

I Comuni nel Reggino

Saranno invece 22 i Comuni alle urne in provincia di Reggio Calabria: Antonimina, Bagnara Calabra, Bianco, Bovalino, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Grotteria, Laganadi, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, San Ferdinando, San Lorenzo, San Procopio, Staiti, Terranova Sappo Minulio, Varapodio e Villa San Giovanni. Dodici i Comuni al voto in provincia di Vibo Valentia: Arena, Capistrano, Fabrizia, Filogaso, Francavilla Angitola, Ionadi, Pizzo, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi e Vazzano