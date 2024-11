L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro, rappresentato dal Dirigente Prof. Fortunato Praticò, con il supporto della Prof.ssa Domenica Velardo, Referente per

l’insegnamento di Educazione Civica, e con la collaborazione dei docenti di Lettere, ha organizzato un ciclo di incontri per sensibilizzare i giovani studenti sul tema della violenza

di genere, di cui il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale, ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999.

L’obiettivo è riflettere sull’importanza di cogliere i segnali per prevenire eventuali atteggiamenti devianti che possono portare a conseguenze irreparabili. Il primo incontro si terrà il 18 novembre 2024, alle ore 10:00, presso l’Auditorium “Nicholas Green” dell’IIS Severi. Durante l’evento verrà presentato il libro “Io non muoio” di Emilia Condarelli, giornalista e scrittrice, che risponderà alle domande e alle curiosità degli studenti delle classi quinte. Insieme a lei porterà la propria testimonianza Maria Antonietta Rositani, protagonista del libro, sopravvissuta a un tentativo di omicidio che l’ha segnata profondamente, ma che non ha spezzato il suo attaccamento alla vita. La sua storia rappresenta un messaggio di speranza e coraggio per tutte le donne, affinché trovino la forza di denunciare. L’iniziativa si propone di promuovere nelle nuove generazioni la cultura della legalità e del rispetto, formando cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni, capaci di riconoscere e combattere ogni forma di violenza e discriminazione.