Recitava una canzone degli anni ’60, “Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre…”, ma al Poliambulatorio di Taurianova le pietre, nel vero senso fisico del termine, glieli hanno tirate.

Accade pure questo in città, oltre ai soliti atti vandalici “ordinari”, dove vengono bruciati cestini dell’immondizia, danneggiate giostre per bambini e altro ancora, si è arrivati finanche a rompere i vetri delle finestre in una struttura pubblica sanitaria.

È accaduto la scorsa notte e soprattutto, ciò rende la questione preoccupante, anche in pieno giorno nel pomeriggio di ieri. Alcuni soggetti hanno lanciato delle pietre mentre c’era l’addetto delle pulizie al Poliambulatorio, il quale prontamente ha avvisato le forze dell’ordine intervenute immediatamente sul posto e ovviamente avviate le indagini del caso per scoprire l’identità degli autori di tale azioni esecrabili che tendono a minare non solo la questione “danni” al Poliambulatorio, ma anche la tranquillità di chi ci lavora perché perpetrare azioni senza paura in pieno giorno, non è così usuale e diciamolo pure anche preoccupante. E se la memoria non ci inganna tali azioni non si erano mai verificate.

Non c’è pace per il Poliambulatorio di Taurianova, in questo momento diretto dalla dott.ssa Monea, prima la visita dei Nas i quali hanno riscontrato diverse irregolarità e che in questi giorni si sta provvedendo a porre in essere delle riparazioni e quindi le prescrizioni per renderlo decentemente in sicurezza. E visto che si parlava pure di un eventuale trasferimento in altri luoghi (Centro Polifunzionale) in attesa di eseguire alcuni lavori, così come ha anche dichiarato il sindaco Roy Biasi nell’ultimo Consiglio Comunale, il Poliambulatorio sta svolgendo le sue regolari prestazioni sanitarie.

Ma non ci sono solo le pietre, c’è ancora la carenza di personale, visto il massiccio il flusso di cittadini che quotidianamente si reca per le visite mediche e per altre attività amministrative. Non c’è soluzione alcune, visto che noi stessi da oltre un anno, c’era un altro dirigente quando lo abbiamo denunciato, non è ancora arrivato il famoso ecografo. Noi stessi abbiamo anche più volte sollecitato la questione anche in maniera forte e “petulante”, ma allo stato attuale, tutto è fermo tra chiacchiere e articoli di giornale.

La politica? Qualcuno si chiede, eh sì, pure noi l’abbiamo sollecitata, ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Sappiamo di interpellanze comunali, ma di altre interlocuzioni con l’Asp reggina diretta dal Commissario Scaffidi non sappiamo nulla. Sappiamo di nomine taurianovesi come collaboratori presso le strutture regionali i quali potrebbero interloquire con l’attuale commissario alla sanità calabrese qual è il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ma nei fatti, non sappiamo nulla (sic!) né siamo a conoscenza di previsioni future e del futuro di questa importante struttura per la città.

Qual è la soluzione? Visto che nonostante tutto in quella struttura operano personale sanitario preparato, medici eccellenti e sarebbe un reale peccato trascurarla, così come si sta facendo… eppure, sì, non sappiamo nulla né di azioni né di intenzioni. Cosa dobbiamo fare, o meglio, cosa si deve fare o forse, cosa volete fare per salvaguardarla?

(GiLar)