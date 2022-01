di Marilea Ortuso

“ Partecipare alla sperimentazione del Percorso Quadriennale ci riempie di orgoglio: offriremo ai nostri alunni migliori l’opportunità di terminare gli studi con un anno di anticipo”. La Dirigente Scolastica, Maria Domenica Mallamaci, presenta così la novità con cui partirà il prossimo anno scolastico 2022/23 all’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi. Con D.M. n. 344 del 3/12/2021 il suo Istituto è, infatti, stato ammesso alla sperimentazione del percorso liceale quadriennale per il Liceo Scientifico, unico nella Provincia di Reggio Calabria.

Riducendo un anno di studio, ma confermando una didattica integrata e innovativa, si consentirà alle eccellenze di proseguire gli studi in qualsiasi Università: non riduzioni di contenuti disciplinari, ma una maggiore flessibilità didattica nella gestione degli insegnamenti.

“Per il Pizi sarà un incremento maggiore che si aggiunge ai molti percorsi ed indirizzi che già possiede. Gli studenti eccellenti avranno, infatti, le stesse opportunità esperienziali, umanistiche e scientifiche dei loro coetanei, un’ora in più di Lingua Inglese con docente madrelingua e, al pari dei loro compagni, potranno partecipare a Concorsi e Certamina, conseguire le Certificazioni Linguistiche e seguire tutte le buone pratiche didattiche che il Pizi offre da sempre ai suoi giovani studenti. Sarà una realtà vincente, ricca di prospettive per ciascuno studente che lo frequenterà”.

Finalmente le eccellenze del territorio avranno le stesse opportunità di altri Paesi europei: arrivare con un anno di anticipo all’Università e al mondo del lavoro.

La Mallamaci presenta la scuola che ella dirige: Liceo Classico Ordinamento; Liceo Classico con Potenziamento Biomedico; Liceo Scientifico Ordinamento; Liceo Scientifico Ordinamento Percorso IGCSE Cambridge; Liceo Scientifico Ordinamento con Potenziamento STEAM; Liceo Scientifico QUADRIENNALE con Potenziamento STEAM; Liceo Scientifico Scienze Applicate; Liceo Scientifico Scienze Applicate con potenziamento in Robotica; Liceo Scientifico Sportivo con Potenziamento sportivo + brevetti; dal terzo anno, gli studenti del Liceo Classico e Scientifico, tramite selezione, possono accedere al Percorso Nazionale di Potenziamento “Biologia con curvatura Biomedica”; Liceo Artistico Design in Arte dei metalli, Oreficeria e Coralli; Arte della Ceramica;Arte della Moda; Arte del Tessuto; Liceo Artistico – Architettura e Ambiente; Liceo Artistico – Audiovisivo e Multimediale.

Per tutti gli indirizzi sono previsti i seguenti Potenziamenti: giuridico-economico, musicale, spagnolo e cinese.

Una scuola Superiore per chi voglia indagare il passato per costruire il futuro su solide basi; per chi ha voglia di esplorare nuovi orizzonti verso cui spinge la continua ricerca scientifica; per chi abbia fantasia e manualità nella realizzazione di manufatti e di opere che rappresentino l’estro artistico e la genialità insita nell’essere umano.

Dall’home-page e dal profilo facebook del sito dell’Istituto si possono effettuare visite virtuali nell’Istituto e prenotazioni, attraverso appositi link, per accedere agli sportelli informativi con gli insegnanti fino al 28 Gennaio.

Affrettati a fare l’iscrizione: non ti pentirai di questa scelta!

www.liceopizipalmi.edu.it