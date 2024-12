Il Liceo Statale “G. Rechichi” per presentare l’offerta formativa, dedicata al nuovo Liceo Coreutico, organizza uno stage di danza, gratuito, per tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della provincia di Reggio Calabria con Raimondo Todaro, coreografo e ballerino conosciuto, fra l’altro, per la sua partecipazione, come maestro, al programma televisivo Amici. Si tratta di uno stage interattivo rivolto agli studenti interessati al mondo della danza, è necessario pertanto indossare abbigliamento tecnico. La partecipazione è rivolta ai singoli o alle scuole di danza del territorio previa iscrizione.

L’occasione sarà utile anche per la presentazione del piano di studi del nuovo indirizzo del liceo coreutico, una grande novità per l’intera provincia di Reggio Calabria. Vi aspettiamo

18 dicembre c.a. dalle ore 15 alle 17 presso cinema Garibaldi di Polistena.

Per iscriversi basta inviare una mail all’indirizzo e-mail liceocoreuticorechichi@gmail.com