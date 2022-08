Ancora un premio per Graziano Tomarchio, volto noto del panorama televisivo calabrese, che nel corso degli anni si è affermato grazie ai suoi servizi e format televisivi. Il riconoscimento alla “Bagnarosità” gli è stato consegnato a Bagnara Calabra in Piazza Matteotti nell’ambito della 57esima edizione del Gran Galà del Pescespada. Graziano Tomarchio è stato premiato tra gli altri, assieme ai giornalisti Tina Ferrera, Pietro Melia, Gianmarco Iaria. “Sono onorato e grato di ricevere questo premio” ha detto emozionato l’editore e produttore televisivo durante la premiazione nel ringraziare il presidente della Pro Loco Bruno Ienco per il riconoscimento attribuitogli con la seguente motivazione : “Dai vertici della Pro Loco riconoscendoti qualità professionali oltre che l’amore per il territorio”.