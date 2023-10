Al Gonzaga Campus di Palermo una nuova palestra fruibile a tutti

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà una palestra polivalente aperta e fruibile a tutti i giovani della città. Grazie al progetto Kaleido Sport, finanziato dal ministero nell’ambito dell’iniziativa Soazi Civici di Comunità, infatti, il Gonzaga Campus lo renderà uno spazio civico sportivo di comunità fruibile anche ai giovani, da 14 ai 25 anni, in difficoltà.

L’inaugurazione è avvenuta, questa mattina, in occasione del Gonzaga Sport Day”: giornata dedicata allo sport aperta gratuitamente a tutti i giovani di Palermo. Ad inaugurare il nuovo campo sportivo è stato il sindaco Roberto Lagalla.

I primi a prendere la parola sono stati due giovani del campus che hanno vinto parecchie medaglie sportive: Edoardo Costa (5°liceo sportivo) campione mondiale di ju jitsu – ad Abu Dabi e Caterina Piredda (2°liceo sportivo) campionessa di canottaggio under 17 – nona al campionato italiano .

“Lo sport è la principale attività giornaliera della mia vita – dice Costa -. Soltanto con grande sacrificio ed impegno costante si raggiungono i buoni risultati”. “Durante la settimana dedico tantissimo tempo agli allenamenti – racconta pure la campionessa Caterina Piredda -. Per me, il valore principale di tutto il mio impegno sportivo è la resistenza che poi mi aiuta anche nella vita di tutti i giorni.

“Lo sport ci insegna a vivere perchè può diventare potente strumento per la crescita di uomini e donne felici e solidali – afferma P. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus -. Lo sport, come alto valore civile e sociale aiuta i giovani ad imparare a come stare in questo mondo per vivere bene insieme con gli altri imparando a far squadra e a rispettare tutti. Noi gesuiti ci rendiamo conto di come oggi, come sempre e più di sempre, sia importante la missione di educare attraverso lo sport, educazione che arricchisce e si mette in sinergia con la formazione scolastica. Insieme vogliamo dare un futuro di speranza ai nostri giovani. Con lo sport vogliamo dare dignità e crescita a tutta la città”.

“La polisportiva Gonzaga mi ricorda la mia gioventù – afferma il sindaco Roberto Lagalla – in cui, negli anni fui un giovanissimo coordinatore. Furono anni importanti in cui il Campus divenne un centro di aggregazione sociale e civile molto significativo. Ancora oggi, nella mia professione ne porto con me i valori più alti. Ben venga l’impegno di tutti per una sana crescita comune dei nostri giovani che devono essere messi nelle condizioni di avere le stesse opportunità. Lo sport è una palestra di vita di relazioni umane corrette nel rispetto delle regole senza prevaricazioni. La città ha bisogno di tante iniziative come questa aperte non solo ai nostri figli ma soprattutto a chi ha bisogno. E’ questo è un segnale importante per questa città. Stiamo lavorando anche per mettere a disposizione di tutti le 54 palestre scolastiche della città”.

Oltre al sindaco, hanno partecipato Iolanda Riolo della Riolo Group e Francesco Maiolini, amministratore delegato di banca del Fucino. Inoltre, alla cerimonia, sono intervenuti Fabio Gioia della giunta regionale (delegato da Sergio D’Antoni, Presidente Coni Sicilia); Roberto Mormino, delato regionale Fipav Sicilia – Federazione Italiana Pallavolo; Giuseppe Gargagliano, delegato FIP Sicilia – Federazione Italiana Pallacanestro (delegato dal Presidente Cristina Correnti); Dino Corbo, Vice presidente Regionale Figc/Lnd Sicilia.

Nella grande opera di rinnovamento dell’offerta formativa del Gonzaga e dei suoi spazi, un’attenzione particolare è data allo sport e alle strutture sportive. Da questa stagione infatti, il Gonzaga si arricchisce di campi e strutture rinnovate: la nuova palestra polivalente, il campo da tennis rimesso a nuovo con interventi di manutenzione straordinaria, e il campo di basket/volley all’aperto; a questi si aggiungono i campi di calcio, anch’essi rimessi a nuovo nei mesi scorsi.

