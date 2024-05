Nel mese in cui si celebra la figura dell’Ostetrica, la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del G.O.M., diretta dal Prof. Stefano Palomba, organizza l’evento “Ci prendiamo cura del mondo di domani”.

Il 10, 11 e 13 maggio sarà infatti attivo un servizio di consulenza telefonica gratuita, chiamando il numero 0965 397374, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

L’iniziativa, che vedrà impegnate molte delle Ostetriche del reparto, sposa il messaggio lanciato dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche (International Confederation of Midwives – ICM) in occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, ponendo l’accento sul ruolo di questa figura fondamentale per la salute ed il benessere della donna e del nascituro e, più in generale, “del mondo di domani”.