Stamattina, la Polizia di Stato ha festeggiato il suo Patrono San Michele Arcangelo con la celebrazione di una Santa Messa presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria officiata dal Vica-rio Generale della Diocesi di Reggio Calabria-Bova Don Pasqualino Catanese.

Alla funzione religiosa hanno partecipato le autorità civili e militari e gli esponenti di diverse associazioni.

Contestualmente, in occasione del “Family Day”, sono stati allestiti in Piazza Duomo nu-merosi stand a cura delle Specialità della Polizia di Stato e dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubbli-co. Tra i mezzi della Polizia di Stato esposti, invece, protagonista è stata la nuova autovettura Alfa Romeo Giulia, che sarà utilizzata per le attività di controllo del territorio.

Presenti in piazza anche l’Associazione della Polizia di Stato DonatoriNati e l’Avis con un’autoemoteca per effettuare una raccolta straordinaria di sangue e consentire ai poliziotti ed ai cit-tadini di manifestare la loro solidarietà.