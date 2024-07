Conclusa in modo brillante la fase di adesione all’Estate Ragazzi – Edizione 2024, nel pomeriggio odierno l’Amministrazione Comunale ha voluto incontrare i giovani iscritti e le loro famiglie per illustrare nel dettaglio gli obiettivi del progetto e il corposo programma di attività da svolgere nel periodo compreso tra l’8 e il 31 luglio. Un’opportunità di socializzazione e di crescita per oltre cento bambini di Cittanova, nel segno della cooperazione e della partecipazione attiva, che il Comune di Cittanova, in collaborazione con l’Associazione “San Girolamo”, metterà a disposizione di giovani e giovanissimi per ben tre settimane gratuitamente: tra attività all’aria aperta, giornate dedicate alla piscina e alle escursioni, iniziative di carattere ludico-ricreativo e culturale, pratica sportiva.

All’animazione del progetto prenderanno parte, con apposite giornate tematiche, anche la Gymnasium di Cittanova e l’Associazione “Amici del Tennis” di Giuseppe D’Agostino.

All’interno della Sala Consiliare, il confronto ha offerto spunti interessanti in vista di un nuovo modello di partecipazione attiva dei cittadini alle politiche sociali e di cooperazione attiva tra l’Ente e il Terzo Settore locale. Con un dato importante: nonostante la grande richiesta pervenuta da parte delle famiglie, tutte le domande di partecipazione sono state accolte in modo positivo.

«Il progetto – hanno spiegato gli Assessori Rita Morano e Patrizia Iamundo, rispettivamente delegate alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, del Volontariato e dell’Associazionismo – apre al pieno coinvolgimento delle migliori energie della Comunità, e attinge ad un bagaglio di competenze ed esperienze davvero significativo. Questa edizione dell’Estate Ragazzi intende dare ampio spazio e attenzione al benessere, al tempo libero, alla crescita sana dei bambini e delle loro famiglie che necessitano di un servizio che sia complementare alla funzione educativa della scuola e sia al contempo fonte di svago e divertimento adeguato al periodo estivo di vacanza. Siamo davvero contente che numerose associazioni possano collaborare nel medesimo percorso fornendo un aumento di servizi ed opportunità per i giovani e i loro genitori».

Le attività sono destinate ai bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 11 anni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 il ciclo di istruzione della Scuola Primaria.

Importante la collaborazione tra Comune e Associazione “San Girolamo”. «Siamo molto contenti di poter collaborare con l’Ente per la riuscita di un progetto così bello e ambizioso – ha affermato la referente Alessia Minasi -. In questi anni abbiamo lavorato ad un’Estate Ragazzi parrocchiale di qualità. Ora apriamo ad una nuova forma di impegno capace di allargare l’orizzonte ad una platea molto più grande. Per noi è una sfida entusiasmante. Un grazie all’Amministrazione Comunale, alle Associazioni partner del progetto e alle tante famiglie che hanno inteso darci fiducia».

Un percorso partecipato, dunque, su cui nei giorni scorsi il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico ha dato chiari indirizzi. «Siamo molto contenti del programma allestito per l’Estate Ragazzi – ha affermato – frutto di una proficua collaborazione tra Amministrazione Comunale e Associazionismo locale. Abbiamo aperto alla piena partecipazione di tutti, mettendo in circolo energie, proposte e competenze importanti per la nostra Comunità. A tutte le Associazioni e i professionisti coinvolti rivolgo un ringraziamento e l’augurio di buon lavoro. Siamo convinti che questo percorso darà risultati importanti anche in vista di un nuovo modello di cooperazione tra Comune e Terzo Settore».