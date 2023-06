Ai nastri di partenza la nuova edizione di Miss Italia Calabria: prima tappa il 28 giugno a Santo Stefano di Rogliano

Riflettori accesi sulla nuova edizione di Miss Italia Calabria. Ripartono le selezioni provinciali per incoronare la nuova ambasciatrice di bellezza della nostra Regione che accederà direttamente alle prefinali dell’84esima edizione del concorso nazionale di Miss Italia. Oltre 30 tappe tra scenari mozzafiato e panorami da sogno. Prima data del tour: mercoledì 28 giugno, ore 21.30, presso il ristorante “Il Cacciatore” a Santo Stefano di Rogliano.

La stagione Miss Italia Calabria, targata Carli fashion agency, diretta con dedizione da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, riserverà al pubblico e alle aspiranti miss tante sorprese. Non mancheranno interessanti novità e importanti opportunità. La manifestazione, infatti, mira alla valorizzazione e alla promozione delle bellezze del territorio, dei talenti e, da quest’anno, anche dei dialetti.

La Calabria è una terra ricca di meraviglie naturali e culturali che sorprendono e affascinano chiunque abbia l’opportunità di visitarla. Una meta straordinaria, apprezzata a livello internazionale. Grazie ad un tour di eventi particolarmente fitto, come ogni anno, Miss Italia Calabria si propone di far brillare i talenti, le tradizioni e la storia del territorio, affinché sempre più persone possano riconoscere l’unicità e la ricchezza della nostra Regione.

Miss Italia Calabria non celebra solo l’eleganza e la grazia delle concorrenti, ma anche la loro personalità e le loro abilità artistiche. Le candidate sono selezionate con cura, non solo per la loro bellezza esteriore, ma anche per il loro carisma e la loro passione per le arti. Ogni concorrente avrà l’opportunità di mostrare il proprio talento sul palco. Quest’anno, la kermesse offrirà al pubblico serate emozionanti e coinvolgenti. Ogni tappa, sarà uno spettacolo dall’inizio alla fine e ripercorrerà la storia di Miss Italia dal 1939 fino ad oggi. Il tutto sotto l’attenta direzione artistica di Linda Suriano con la collaborazione di Francesca Marchese e Carola Cesario. Il corpo di ballo sarà coordinato da Lia Molinaro.

Carmelo Ambrogio e Linda Suriano, titolari della Carli fashion agency, esclusivisti Miss Italia Calabria, hanno dichiarato: «Siamo al nostro nono anno. Come al solito, siamo emozionati ed entusiasti di poter ripartire con una super stagione. Ringraziamo la nostra patron Patrizia Mirigliani per la fiducia, tutto lo staff di Miss Italia nazionale, i partner nazionali di Miss Italia (Miluna, Rocchetta, Givova e Framesi), la Regione Calabria, gli amministratori locali ed i tanti partner che hanno sposato e contribuito alla realizzazione dei numerosi eventi in programma: regionali (Egea global service e CarloMagno), provinciali (Ritacca grandi impianti e Ottica Caruso), main (Autotu e Laundry Inn), la nostra tv ufficiale TEN (Teleuropa Network), la nostra radio ufficiale Jonica Radio, Calabria Straordinaria. Ringraziamo la nostra super squadra di Miss Italia Calabria, composta da professionisti competenti e appassionati. Ringraziamo le aspiranti miss e le loro famiglie. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, le candidature sono tantissime. Ricordiamo che c’è ancora tempo per iscriversi e mettersi in gioco. Ringraziamo i numerosi artisti che si esibiranno sul nostro palcoscenico. Ci saranno molte sorprese; due in particolare metteranno in primo piano a livello nazionale le bellezze della nostra terra e, ovviamente, le nostre miss. Ma non possiamo rivelare altro».

Con grande entusiasmo, la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha augurato buona fortuna a Carmelo Ambrogio e Linda Suriano per l’edizione 2023 di Miss Italia in Calabria ed ha invitato gli esclusivisti regionali alla: «Valorizzazione dei talenti e dei dialetti delle nostre ragazze calabresi. Un abbraccio a tutti. In particolare, alle ragazze del concorso».