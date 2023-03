Parteciperanno alla fase finale dei Giochi Matematici due allievi dell’Istituto Comprensivo di Melicucco: Giuseppe Galluccio e Francesco Mercuri. I due “giochisti”, che frequentano rispettivamente le classi 2C e 2B della Scuola Secondaria di Primo Grado “Carlo Levi”, hanno superato, insieme ad altri 15 compagni su 24 partecipanti, i quarti di finale effettuati in modalità online presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Melicucco il 4 marzo scorso. Con la successiva partecipazione alle semifinali, che si sono svolte sabato 18 marzo presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, è arrivata la seconda soddisfazione sia per Galluccio, che si è posizionato sul 14esimo gradino della classifica, sia per Mercuri che, invece, ha occupato la 33esima posizione. Galluccio e Mercuri saranno chiamati a dimostrare, ancora una volta, di avere “logica, intuizione e fantasia”, come recita lo slogan scelto per la trentesima edizione della gara, nella competizione finale nazionale che si svolgerà il prossimo 13 maggio presso l’Università Bocconi di Milano e che li porterà a confrontarsi, attraverso lo svolgimento di esercizi di logica legati all’ambito matematico, con altri coetanei provenienti da tutto lo Stivale. In caso di un ulteriore successo, i due potrebbero gareggiare alla finalissima internazionale, che si svolgerà a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto prossimi. Estremamente soddisfatta per quest’importante traguardo si è dichiarata la Dirigente dell’IC Melicucco, Maria Tigani, che ha affermato: «Mi congratulo con i due allievi per i risultati raggiunti, augurando loro successi sempre migliori. Ringrazio anche i docenti, Salvatore Antonio Borgese, Paola Latella, Marco Licastro, Marco Nania, che hanno seguito tutti gli alunni della Scuola secondaria di primo grado fin dai quarti di finale e che esercitano il loro lavoro con impegno e grande professionalità, stimolando tutti i discenti a ragionare e ad utilizzare la fantasia e l’intuizione».