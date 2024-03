Agrocepi Calabria mette a segno un altro obiettivo notevole, verso nuovi finanziamenti rivolti al comparto agricolo.

Agrocepi, lo ricordiamo, è una federazione nazionale che interviene sui progetti di filiera esprimendo proposte ed eventualmente, cofinanziando le medesime proposte. Nel caso specifico attraverso Cristian Raoul Vocaturi, vice presidente nazionale di Agrocepi e Presidente della federazione calabrese, Agrocepi, sostiene in maniera continuativa e concreta le imprese agricole calabresi, attraverso i contratti di filiera confrontandosi con la Regione Calabria per arrivare molteplici obiettivo.

Uno decisivo è stato raggiunto, ovvero, quello di far leva per approvare la nuova delibera della Giunta regionale verso nuovi finanziamenti relativi al IV bando per le filiere agricole. Agrocepi da sempre promuove queste azioni e spinge sia a livello nazionale che regionale, tutto ciò che può essere da supporto al comparto agricolo.

Rivolgiamo un attestato di stima ed un plauso all’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, per l’impegno costante profuso a sostegno degli agricoltori calabresi e le loro aziende, per le innumerevoli azioni che danno linfa vitale ad uno dei comparti su cui si regge l’economia della regione”.

Sono queste le parole rivolte a Gianluca Gallo da parte del Presidente della federazione calabrese, Agrocepi, Vocaturi.

” L’approvazione da parte della Giunta regionale dei finanziamenti del IV bando per filiere agricole, darà forza e respiro al settore, noi di Agrocepi ne siamo certi”

– conclude Vocaturi.

Agrocepi, informano i vertici della federazione, sarà sempre a supporto e a servizio delle istituzioni, oltre che degli Agricoltori.

