“Da oggi è possibile presentare domanda al ‘Fondo per gli investimenti innovativi’ relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti per le micro, piccole e medie imprese agricole. Si tratta di un sostegno nel segno dell’innovazione tecnologica per accompagnare lo sviluppo delle imprese del comparto primario di dimensioni più ridotte che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino a 20mila euro e per un massimo del 40% dell’investimento. Un’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020, dove abbiamo stanziato 5 milioni di euro”. Lo dichiara il deputato Paolo Parentela, esponente M5S in commissione Agricoltura. “Gli investimenti ammissibili – prosegue – riguardano i beni materiali e immateriali strumentali per cui e’ previsto un contributo sino al 30%, percentuale che sale al 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato dal Ministero dello Sviluppo economico al 23 giugno”. “L’auspicio è che a cogliere queste opportunità siano soprattutto le micro e piccole imprese agricole che sinora difficilmente riescono ad accedere ai finanziamenti già esistenti” conclude Parentela.