Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli ha preso parte alla presentazione del libro “Jole Santelli – Discorsi politici e parlamentari” che si è svolta a Roma presso l’aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, alla presenza delle sorelle Roberta e Paola Santelli.

A tre anni dalla scomparsa della prima Governatrice donna della Calabria, il presidente Agostinelli ha voluto partecipare all’evento in sua commemorazione “quale segnale doveroso verso una Presidente che tanto ha fatto per il porto di Gioia Tauro e per l’intero territorio regionale”.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, e Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine.