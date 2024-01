Agguato a colpi d’arma da fuoco a Corviale. È di un morto e un ferito il bilancio di quanto accaduto poco dopo le 19.30 in Largo Tabacchi. All’altezza di via Ettore Ferrari, due uomini sono stati raggiunti da una serie di colpi di pistola esplosi, secondo quanto si apprende, da un’auto di colore bianco.

Gli spari hanno raggiunto i due, ferendoli gravemente. Ad avere la peggio un 33enne italiano, colpito al torace. Disperati i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118: il decesso a bordo dell’ambulanza, poco prima dell’arrivo in ospedale. Meno gravi le condizioni dell’altro bersaglio, un 30enne anche lui italiano, ferito ad una gamba. Portato al San Camillo, le sue condizioni sono sotto controllo.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici: almeno nove i bossoli repertati. Presente anche il magistrato della procura di Roma Mario Palazzi e il medico legale. In zona sono stati approntati immediatamente dei posti di blocco. Sul luogo dell’omicidio, ai piedi del Serpentone, oltre alle forze dell’ordine, si sono accalcati decine di residenti.

Le indagini

Come da prassi si sta cercando di ricostruire il profilo della vittima e del ferito, sentendo familiari e parenti. Sono in corso di acquisizione le telecamere. Secondo quanto si apprende, al momento la pista privilegiata è quella dell’agguato nell’ambito degli affari legati allo spaccio di stupefacenti. Il caso, secondo quanto si apprende, è all’attenzione della direzione distrettuale antimafia.

Secondo l’agenzia agpresse Cristiano Mole’ è appartenente alla cosca Mole’ di Gioia Tauro